Lagere kijkcijfers: Belangstelling voor ‘Typisch Klarendal’ neemt af

Cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO) laten zien dat afleveringen 5 tot en met 8 over de Arnhemse wijk gemiddeld 299.000 kijkers trokken. Afleveringen 1 tot en met 4 van de in Arnhem veelbesproken reeks zaten nog op een gemiddeld kijkcijfer van 370.000 .

De allereerste aflevering van ‘Typisch Klarendal’ blijft met afstand het best bekeken. 434.000 tv-kijkers waren nieuwsgierig naar de reeks over de Arnhemse volksbuurt. De aflevering die de minste belangstelling trok, was die van maandag 3 december. Daar keken volgens de cijfers van het SKO 266.000 mensen naar.

In totaal maakt de EO twaalf afleveringen over dansende Riekie, muizen vangende Gerard, voormalig model Lilian (zie video) en schilder Sjacco. De resterende vier worden volgende week maandag tot en met donderdag in het begin van de avond uitgezonden via NPO2. De reeks is ook terug te zien via NPO Start.