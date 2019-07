Lagere straf voor Arnhemmer die ex mishandelde en kind weghield

Jackie’s flat wordt weer spic en span

8:49 ARNHEM - Het geluid van een krachtige stofzuiger weerkaatst in de lege woonkamer van de flat. Een man in witte overall met een mondkapje voor slaat geen hoekje over. Zijn collega sjouwt intussen de ene na de andere volle blauwe vuilniszak de trappen af en gooit ze beneden in de aanhanger.