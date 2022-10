Lagere straf voor man in busje die geslachtsdeel liet zien aan minderjarige meisjes

Zijn vriendin Linda werd in New York doodgescho­ten: ‘Ik was gewoon mee om je uit te zwaaien’

Na de gewelddadige dood in 2018 van actrice Linda Olthof en haar zoontje in New York, maakte acteur en ArtEZ-docent Hendrik Aerts een aangrijpende voorstelling over zijn dierbare vriendin, zijn rouwproces en de vraag: hoe verder? Het stuk is onlangs verfilmd als blijvend eerbetoon. ,,Het einde was een drama, maar Linda was dat niet.”

9 oktober