Lain Barbier blij met deelname aan The Voice Senior: 'Tijdens Roxanne gebeurde er iets magisch'

,,Ik was me ervan bewust dat de concurrentie van mijn teamgenote Noble heftig was. Daarom zong ik 'When a man loves a woman' eerder dan ik me had voorgenomen. Daarmee had ik The Voice Senior willen afsluiten", zegt de 65-jarige zanger/gitarist Lain Barbier uit Arnhem.

Net als hij zat zangeres Noble in het team van coach Angela Groothuizen. Volgens Barbier het sterkste van de vier teams. Noble had de harten gestolen door haar doorrookte stem en haar aparte levensverhaal. ,,Het is een schatje", aldus Barbier.

Presentatie

Het programma heet The Voice, de stem. Maar volgens Barbier draait het niet alleen om een goede stem. Hij begrijpt dat wel. ,,Het is een televisieprogramma. Geen radioprogramma. Het oog wil ook wat. De presentatie is eveneens zeer belangrijk, daar kijken de juryleden ook naar. Daar ben ik van overtuigd."

Toen Angela Groothuizen uiteindelijk koos voor Noble als een van de vier finaliste, had Barbier daar wel vrede mee. Natuurlijk wilde hij het liefst zelf winnen. ,,Maar als ik het niet zou worden, dan het liefste zij. We zijn echt maatjes geworden. Ik had het haar gegund."

Het publiek besloot echter voor Jimi Bellmartin te kiezen. Na hem kreeg Noble de meeste stemmen.

Geen spijt

Barbier heeft er geen seconde spijt van gehad dat hij aan de The Voice Senior heeft meegedaan. ,,Het was voor mij een groot fantastisch avontuur. Ik heb veel opgestoken van mijn coach Angela Groothuizen. Zij stopt veel energie in haar zangers. Ze weet het beste uit je te halen."

Wel ging Barbier met enige reserves naar de eerste repetities. ,,Ik vroeg me toen nog af of dit wel goed zou zijn voor mijn carrière. De reacties van collega-muzikanten waren ook van dien aard. Waar begin je aan? Wel inmiddels krijg ik meer boekingen, ik kan meer voor optredens vragen."

Circustheater

Barbier: ,,En op 1 oktober treden we met alle halve finalisten en finalisten op in het Circustheater in Scheveningen. Had ik deze stap niet gezet dan was ik voor de rest van mijn leven in kroegjes blijven optreden. Ik ga nu op zoek naar een manager die voor mij meer optredens moet gaan regelen. Dat heb ik toch maar mooi aan The Voice Senior te danken."

Inmiddels is Barbier ook een 'Bekende Arnhemmer' geworden. ,,Overal willen mensen met mij op de foto. Als ik op een terras zit, zie je ze kijken: is dat die man van The Voice Senior."

Roxanne

Dat is vooral begonnen na het optreden van Barbier in de knockoutronde. Toen zong hij het nummer Roxanne van The Police. ,,Tijdens dat optreden gebeurde er iets magisch. Ik zong dit vol overgave en vergat helemaal gitaar te spelen. Gelukkig namen de jongens van de band dat direct over. Toen gebeurde er ook iets in de zaal. Vanaf dat moment ging het los."