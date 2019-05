Lammetjes en ijsvogels op waterbassins Waterschap Rivierenland in Arnhem-Zuid

Sportdo­cent Stefan Hoogsteder valt voor Oranje Leeuwinn­nen

6:33 ARNHEM/DRIEL - Voormalig VDZ-trainer Stefan Hoogsteder uit Driel had al verlengd bij hoofdklasser UDI’19 én was volmaakt gelukkig als sportdocent op het Olympus College in Arnhem. Maar toen de KNVB aanklopte met het bondscoachschap van de Oranje Leeuwinnen Onder 23, kon hij niet weigeren. En dus wordt hij over een maand of twee op beide plekken uitgezwaaid.