Landelijke koepel breekt lans voor subsidie aan Poppunt Gelderland:‘Enig in zijn soort’

Column Remco Kock Als Arnhemmer heb je een bonusstad ter beschik­king waar je in tien minuten treinen bent: Nijmegen

Zullen we voor de verandering eens naar ‘ODW’ gaan?, sms’te een vriend over onze vrijdagavondborrel. Je hebt Arnhemmers die Nijmegen beschouwen als vijandelijk gebied, die alleen ‘Over de Waal’ gaan om in het uitvak van De Goffert te staan. Die een bezoekje aan Nijmegen als verraad of vreemdgaan beschouwen. Ik ben niet zo’n Arnhemmer.