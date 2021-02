Bedrijfsmakelaars Jacco Vogelaar van BMV Makelaars en Michiel Smits van Cushman & Wakefield tonen zich enthousiast over de omslag na jaren van crisis.



Vogelaar sloeg in 2016 nog in een rapport alarm over de leegstand van kantoren in het zuidelijk stadsdeel. Die gold als extreem hoog en hardnekkig. Van omvorming van die kantoren tot wooneenheden, horeca, hotels, zorginstellingen of andere alternatieven was nauwelijks sprake. Zuid bleef daarin ver achter bij het noordelijk stadsdeel. Smits drong erop aan om snel maatregelen te nemen.