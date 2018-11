Lange file op A12 bij Arnhem na ongeval bij Knooppunt Grijsoord

GLK spaart mogelijk een paar bijzondere bomen bij dunnen van Warnsborn

7 november ARNHEM - Landgoedbeheerder Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is bereid om nog eens te kijken naar de voorgenomen kap van vele tientallen bomen in het bos van landgoed Warnsborn nabij de Karmelitessenlaan in Arnhem. Mogelijk dat een klein aantal karakteristieke bomen gespaard blijft.