Lange file op A50 nadat vrachtwagentje kantelt, weg weer vrij

16:45 ARNHEM - Nog voordat in Arnhem een taxiverordening en een keurmerk voor taxichauffeurs zijn ingevoerd, valt de taxiwereld die daar zelf op aandrong al in verdeeldheid uiteen. Deze week stemde de gemeenteraad in met een veelbesproken voorstel om via de verordening en het keurmerk kwaliteitseisen en gedragsregels aan taxichauffeurs op te leggen.