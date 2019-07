Lange files door afsluiting Pleijroute in Arnhem

De omleiding voor het verkeer over de A15 en de A50, om Arnhem heen, lijkt ook op de A50 effect te hebben. Daar stond verkeer rond 08.30 uur vanaf Ewijk over 14 kilometer vast voor knooppunt Valburg. Mogelijk is de grotere hoeveelheid invoegend verkeer vanaf de A15 de oorzaak. Die file nam na 09.00 uur geleidelijk af.



In Arnhem loopt het Nijmeegseplein af en toe vol door de afsluiting van de Pleijroute. Daar ondervindt het openbaar vervoer hinder van. Ook in Huissen staan lange rijen, hier voor het Looveer. Het is een alternatieve route om over de Nederrijn te komen.



De Pleijroute is voor twee weken afgesloten. Er wordt een nieuwe asfaltlaag gelegd. Verkeer wordt omgeleid via de snelwegen A15 en A50 of moet dwars door Arnhem over de John Frostbrug of de Nelson Mandelebrug. Daarvoor is de milieuzone twee weken uitgeschakeld.