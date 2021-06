Lange files: glasplaat aan diggelen op A12 bij Arnhem en voorwerpen op de A50

Column Je past bij ieder goed doel op dat er geen slecht doel achter schuilt

15:15 ,,Ja, maar ik doe het niet”, antwoordde ik de jongen die vroeg of hij wat mocht vragen. Hij stond in trainingsbroek bij de ingang van een supermarkt in Malburgen, achter zich een tafel met kaarten die je vast kon kopen om vanuit de eerste wereld de derde te helpen.