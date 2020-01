Lange files op A12 naar Arnhem en op A50 richting zuiden

Mensen in Arnhem Jurgen liep in Sevilla tegen een Colombiaan­se op. En nu zijn ze samen

20 januari Jurgen Fuselier (30) is met zijn Colombiaanse vriendin op bezoek bij zijn familie in Arnhem. ,,Ik ben geboren en getogen in Elderveld, maar woon sinds kort in Heelsum. Dat is handiger voor mijn werk.”