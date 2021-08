Lange files op wegen rond Arnhem, vooral vertraging op de A50 bij Renkum en de Pleijroute

Verkeer op de A50 richting Ede of Apeldoorn kreeg ter hoogte van Renkum te maken met stilstaand verkeer over een lengte van zo'n zes kilometer, goed voor een kleine 25 minuten extra reistijd. Ook rond 17.00 uur was de vertraging hier nog altijd fors, onder meer door twee pechgevallen op de aansluiting met de A12. .



Op de A325 stond halverwege de middag zo’n acht kilometer file tussen Arnhem-Zuid en de aansluiting op de A12 bij knooppunt Velperbroek, goed voor meer dan een half uur vertraging. Die file was rond 17.00 in lengte nog niet erg geslonken, maar wel in tijd: De vijf kilometer waren volgens Rijkswaterstaat nog slechts goed voor vijf minuten vertraging.



Eerder op de middag waren er problemen voor het verkeer rond Nijmegen na een zware aanrijding op de A50 bij Ewijk.



Inkomend verkeer vanuit Duitsland had later in de middag te maken met een half uur vertraging op de A3 net voor de grens. Dat heeft volgens verkeersdienst ANWB te maken met werkzaamheden.



