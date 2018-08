Lange zwembadverboden in Arnhem en Nijmegen vormen uitzondering

Arnhemmer die jeugdlief­de belaagde en politiewa­gen sloopte op vrije voeten

14 augustus ARNHEM - Een 23-jarige man uit Arnhem wiens jeugdliefde eind 2017 strandde, is dinsdag wegens belaging, huisvredebreuk, vernieling, mishandeling en bedreiging van zijn ex en haar omgeving veroordeeld tot 123 dagen cel die hij inmiddels in voorarrest uitzat, plus drie maanden voorwaardelijke celstraf. Dat betekent dat hij weer vrij komt.