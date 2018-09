Langgestraften genieten van Donnerwetters Bajes Boogie

Het concert is in het kader van het 10-jarig jubileumweekend van Luxor Live. Dat houdt 26 uur feest in het eigen pand aan het Willemsplein, maar heeft ook nagedacht over welke mensen het poppodium nooit bezoeken en hoe die kunnen worden bereikt. ‘Gedetineerden’, riep iemand. Zo belandde Donnerwetter binnen de gevangenismuren.



,,Let’s blow the blues away’’, roept frontman Rocco Ostermann tegen de langgestraften. Die laten hun waardering blijken. Een van hen gooit vanaf het balkon zelfs een zelf gevouwen papieren bloem naar Ostermann. ,,Dank je wel. Al weet ik niet wat dit moet betekenen’’, zegt de zanger/gitarist gevat als hij de bloem op zijn microfoonstandaard klemt.



,,Een heel andere sfeer dan eerder vandaag in het Huis van Bewaring en bij de gevangenen met kortere straffen’’, zegt Ostermann na afloop. ,,Bij het tweede optreden hing spanning in de lucht. Ik werd door sommigen met een agressieve blik aangekeken of ze smeten hun celdeur dicht toen we begonnen te spelen.’’ Gedetineerde Tony, die op gitaar meespeelt, nuanceert dat: ,,Na twee nummers kwam het toch wel los.’’