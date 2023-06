Langste dag van het jaar: zo haal je het maximale uit deze dag in Arnhem

update | met video Enorme brand in huizenblok in Arnhem na uren onder controle; aantal woningen al gesloopt

In een woning aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is zondag rond het middaguur een grote brand uitgebroken die urenlang woedde. Het vuur sloeg over naar huizen ernaast. De schade is zo groot dat rond 20.00 uur begonnen is met de sloop van enkele woningen. Anderhalf uur later kwam de melding dat de brand onder controle is. In de nacht van zondag op maandag moest de brandweer nogmaals uitrukken om na te blussen.