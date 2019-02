Laptopdieven Arnhem sloegen ook toe in Velp en op twee andere scholen

Dat meldt de politie maandag. Volgens de politie hebben de diefstallen verband met elkaar en zijn ze ‘gepleegd in georganiseerd verband’. De daders zijn nog voortvluchtig, de opmerkelijke reeks diefstallen komt dinsdagavond aan bod in het programma ‘Opsporing Verzocht’ op NPO1.



De dieven sloegen op 14 augustus toe bij het Olympus College in Arnhem-Zuid. Medewerkers van het Olympus College die druk waren met voorbereidingen op het nieuwe schooljaar hadden de laptops opgeslagen in een kast. Die werd later opengebroken aangetroffen.