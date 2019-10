Later, zieker en korter naar het verpleeghuis: ‘Er komt eigenlijk niemand meer hier bij wie het simpel is’

Ziekenhui­zen schrikken: dementie bij ouderen vaak niet herkend

11:11 ARNHEM - Ziekenhuizen liggen vol met dementiepatiënten, bij wie nooit is vastgesteld dat ze dementie hebben. Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs ziekenhuizen, geriaters en andere deskundigen. Alzheimer Nederland vermoedt dat het ‘een aanzienlijke groep’ is in Nederland bij wie de diagnose dementie niet is vastgesteld.