Lavalu: ‘Songfestival? Als ik het op mijn eigen manier mag doen, waarom niet?’

Een kwart eeuw geleden zat singer-songwriter Björk op het terras van café Hendrik in Arnhem. Net zo casual als haar beroemde IJslandse inspirator destijds ontspande in de buitenlucht van het Spijkerkwartier, komt Lavalu café Vrijdag in dezelfde Arnhemse wijk binnen wandelen. Nog niet zo fameus als mevrouw Gudmundsdóttir, maar wat niet is, kan nog komen.



Zangeres, componiste, pianiste en actrice Lavalu zoekt haar weg in de kunsten met eenzelfde soort zelfbewustzijn. In haar keuzes vaart de Arnhemse op haar eigen kompas, niet op wat de buitenwereld van haar verwacht. Dit is een vrouw die haar mannetje staat. Hè, nee, sorry, zo zeg je dat niet van een artieste die onlangs juist een publiek pleidooi hield voor een sekseneutralere opvoeding. Omdat alleen dan bestaande rolpatronen, die we onbewust met elkaar in stand houden, kunnen worden doorbroken. Ook in de muziekwereld.