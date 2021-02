Lawaai van arbeidsmigranten drijft Arnhemmers in Schuytgraaf tot wanhoop

ARNHEM - Harde muziek, geschreeuw, dronkemansgelal. Sinds vorig jaar is formeel een einde gekomen aan de huisvesting van arbeidsmigranten in Arnhemse woonwijken, maar in Schuytgraaf liggen mensen er nóg wakker van, letterlijk en figuurlijk.

Buren van een woning in het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk hebben hun nood geklaagd bij stadsbestuur en gemeenteraadsleden over woonoverlast. Die zou komen van een wisselende groep arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen, in het huis naast hen. De fractie van D66 greep de zaak aan om woensdag in de raad verhuurregels opnieuw aan de orde te stellen.

Quote Niemand die ons waarschuw­de Bewoner wijk Schuytgraaf

Terug van zomervakantie in 2019 ontdekten de bewoners uit Schuytgraaf, die uit angst voor represailles niet met hun naam in de krant willen, ineens auto’s met Poolse en Roemeense nummerborden voor de deur en een vijftal mannelijke buren die in verschillende talen spraken. ,,Niemand die zich kwam voorstellen, niemand die ons waarschuwde, ook de eigenaar niet”, zegt de buurman.

De eerste keer dat hij vroeg of de muziek wat zachter kon, werd hem toegebeten ‘I do what I want’. ,,De volgende dag stond dezelfde man voor de deur om onze wifi-code te vragen, want bij hun deed internet het niet.” Sindsdien was het een komen en gaan van bewoners, van wie de buren bijna elke dag hinder zeggen te hebben ondervonden.

Nood geklaagd

Ze klaagden hun nood bij de Arnhemse eigenaar van het huis en bij de organisatie waaraan hij het pand ter beschikking stelde om arbeidsmigranten te huisvesten. ,,De eigenaar verwees naar de organisatie. Die zei er wat aan te doen, maar als ze een keer belden, was het even rustig en dan begon het gelazer na een paar dagen weer.”

Vestiging van arbeidsmigranten in Arnhemse wijken is sinds vorig jaar niet meer toegestaan. Bestaande gevallen zoals deze in Schuytgraaf vallen niet onder het nieuwe regiem. De pandeigenaar laat weten dat hij niettemin naar andere huurders op zoek gaat. ,,Door corona is er minder behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten in Nederland”, zegt hij. Daarmee zakt ook de vraag naar huisvesting in.

Geen stelselmatige klachten

De eigenaar spreekt tegen dat stelselmatig over overlast is geklaagd. ,,Ik heb in 2019 een keer een klacht gehad waarna tegen één bewoner is opgetreden en daarna heb ik niets meer gehoord. Tot vorige week. Omdat de arbeidsmigranten in coronatijd minder werk hebben, zitten ze wat vaker thuis. Dan praten ze soms te hard. Dat gebeurt wel eens, als je buren hebt.”

Voor raadslid Mattijs Loor van D66 was de casus in Schuytgraaf mede aanleiding om woensdag in de gemeenteraad te vragen hoe het zit met de sinds vorig jaar geldende plicht dat een kamerverhuurder elke dag van de week een aanspreekpunt heeft voor bewoners én omwonenden in het geval van klachten.

Quote Bewoners niet gewezen op regels Mattijs Loor, Raadslid D66

,,In Schuytgraaf worden klagende bewoners überhaupt niet gewezen op de regels voor geregeld beheer. Zij moesten zelf een verzoek tot handhaving doen.”

De eigenaar van de gewraakte woning zegt er niet van te weten, maar voegt er aan toe dat de buren het verhuurbedrijf altijd konden bellen. ,,En ik ben ook bereikbaar.” Wethouder Ronald Paping liet weten niet alleen langs juridische weg de leefbaarheid te willen bewaken, maar ook door zo nodig buurtgesprekken te organiseren. Dat gaat binnenkort gebeuren in het Spijkerkwartier, waar van overlast in de Schoolstraat sprake zou zijn.