Leden Gelderse drugsbende schrikken van hoge strafeisen: ‘Zes jaar cel voor vader jong gezin is buiten proportie’

Arnhem voor eeuwig Rare uitwassen in het openbaar vervoer in Arnhem: rondrijden in trambus en vrachtwa­gen

Het openbaar vervoer in Arnhem kende in vroeger jaren een paar rare uitwassen. Deels ingegeven door vernieuwingsdrang, deels door pure noodzaak. Al in de jaren 30 waren er plannen om de tram uit de stad te weren en te vervangen door trolleybussen. De Tweede Wereldoorlog gooide roet in dat eten. De trolleys kwamen daardoor pas in 1949 in dienst.

17 januari