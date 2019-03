‘Leegstandsdokter’ Alvast pept Musiskwartier in Arnhem op

Het Musiskwartier, ooit de achtertuin van Vroom en Dreesmann in betere tijden, zucht onder de crisis in winkelland. De ketens hebben het moeilijk, gaan failliet of zoeken een andere plek op om kleiner door te gaan. ,,De recessie in de detailhandel is nog lang niet over", benadrukt Suzan van Bilt, terwijl ze enthousiast langs nieuwe winkels in de passage loopt. Voor Van Bilt is het glas altijd half vol. Zij ziet kansen waar somber gestemde zielen beren op de weg zien.