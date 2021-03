Leendert lag zes weken in coma door corona. ‘Licht ging pas in 2021 weer aan’

ARNHEM - De ene coronapatiënt is de andere niet. Arnhemmer Leendert Douma (51) lag ruim zes weken in coma. En ging, zoals hij het zelf zegt, bijna het hoekje om. ,,Ze wisten niet wat ze met me aan moesten.”

Leendert Douma doet zelf de deur open als de verslaggever zich meldt. Dat kan hij alweer. Ook koffiezetten is even later geen probleem. Om vervolgens, tijdens het geanimeerde gesprek aan de keukentafel, zijn pretoogjes geregeld te laten twinkelen. Hoe anders was het nog maar twee maanden geleden? Lachend: ,,Ik heb daar, om met Mark Rutte te spreken, geen actieve herinneringen aan.”

De schrik van haar leven

Het is 11 december 2020 als zijn vrouw Hester de situatie in huize Douma niet langer vertrouwt. De tijd van ‘even aankijken’, zoals de huisarts eerder adviseerde na de positieve coronatest en de koorts die daar bij kwam kijken, is wat haar betreft voorbij. Ze kent haar man. Hij is echt niet lekker. ,,Ik zet je in de auto. We gaan naar de dokter”, zegt ze resoluut.

Even later blijkt Hesters voorgevoel dat er iets mis is met manlief uit te komen. Assistent-arts Joris constateert dat de saturatie, het zuurstoftransport in het lichaam, nog maar 56 is in plaats van een getal hoog in de 90. Joris belt meteen een ambulance. Die vervolgens per vergissing naar het huisadres van de Douma’s rijdt. Waar dochter Rosemin (15) prompt de schrik van haar leven krijgt.