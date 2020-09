Leerling Arnhemse basisschool besmet met coronavirus, lessen gaan gewoon door: ‘Kans op verspreiding via kinderen nihil’

ARNHEM - Bij een leerling van basisschool Pieter de Jong Pythagorasstraat in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd is vorige week corona vastgesteld. De leerling, die maandag een dagdeel op school aanwezig was, is direct thuis in quarantaine gegaan. De basisschool heeft alle lessen door laten gaan.

Een gezinslid van de leerling testte op maandag 24 augustus positief op het coronavirus. De leerling werd samen met een ander kind van dat gezin direct van school gehaald en kon twee dagen later worden getest. Afgelopen vrijdag bleek ook die uitslag positief. De leerling had en heeft overigens geen klachten.

Protocol van GGD gevolgd

Johan Schat, directeur van Basisschool Pieter de Jong aan de Pythagorasstraat, laat aan De Gelderlander weten dat de school direct het protocol van de GGD heeft gevolgd. ,,We hebben ons personeel en alle ouders ingelicht dat er een coronabesmetting op school is geconstateerd, zonder te vertellen wie dat is. Dat gaat via algemene brieven die de GGD reeds heeft opgesteld. Alle ouders van leerlingen die bij het besmette kind in de klas zitten, hebben een aparte brief gehad waarin de naam van het kind wel is gecommuniceerd.”

Op het bericht van de school aan de ouders ontving de schoolleiding veel reactie. Schat: ,,Natuurlijk zijn er altijd zorgen rondom zoiets. Het enige wat kunnen doen is de informatie en instructies van de GGD doorspelen naar ouders en hen geruststellen.”

Die instructies zijn voor elke basisschool hetzelfde: blijf thuis als je klachten hebt. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel gewoon naar school mogen, omdat dat vaak voorkomt bij die leeftijdscategorie zonder dat het coronavirus daar de oorzaak van is.

Niet in quarantaine

De gezondheid van leerlingen en leerkrachten is na de positieve coronatest gemonitord en de GGD heeft contactonderzoek gedaan. De directie van de basisschool heeft op advies van de GGD alle lessen gewoon door laten gaan. ,,De kans op verspreiding van het coronavirus via kinderen is volgens de GGD nihil”, vertelt Schat. ,,Er hoefden dus ook geen hele klassen in quarantaine.”

Ook het testen van klasgenoten van het besmette kind is volgens de GGD niet nodig. Kinderen en personeelsleden worden alleen getest als daar aanleiding toe is.

Volgens schooldirecteur Schat gaat men op basisschool Pieter de Jong Pythagorasstraat gewoon weer door met de orde van de dag. ,,We blijven alle ouders informeren en helpen hen herinneren aan de geldende maatregelen. Maar verder is er weinig aan de hand. Het kind bij wie corona is geconstateerd zit netjes in quarantaine en is daarna weer welkom op school.”