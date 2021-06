Leerlingen van ’t Venster mogen niet in badkleding naar school: ‘Zo ga je ook niet naar je werk’

Docenten worden omgetoverd tot dragqueen: ‘Je herkent ze echt niet’

23 juni Liefst anderhalf uur hebben docenten van het Montessori College in Arnhem stil moeten zitten. Want zo lang duurt het, voordat visagisten hen veranderd hebben in een echte dragqueen of -king. In de grime en het haar zit veel tijd. Maar dan zijn ze ook een en al glitter and glamour.