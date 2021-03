Leeuw Thor gaat onder het mes, zijn werk in Burgers’ Zoo zit er op

Schaamte over breuk in Arnhems stadsbe­stuur; D66-wethouder De Vroome blijft voorlopig aan

11 maart ARNHEM - Schaamte over de breuk in het Arnhemse stadsbestuur domineerde woensdagavond de raadsvergadering. Maar van een lijmpoging tussen D66 enerzijds en de ‘brekende partijen’ GroenLinks, PvdA en VVD anderzijds was absoluut geen sprake.