Legale bedrijven mengen zich steeds meer in illegale wietpraktijken

Arnhem vreest voor schade aan kade door laagwater in Nederrijn

16:35 ARNHEM - De gemeente Arnhem laat onderzoeken welke risico's de lage kade langs de Nederrijn in de stad loopt nu het rivierwater historisch laag staat. Gevreesd wordt dat het laagwater kan leiden tot verzakkingen van de kademuur. Het onderzoek moet uitwijzen of die angst gegrond is.