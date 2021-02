Leidingbreuk in Arnhemse wijk Heijenoord; nauwelijks water uit de kraan

video Ersoy Demir, bekend als de Turkse Hazes uit Arnhem, blijft dromen van een carrière in de muziek

12 februari ARNHEM - Weinig Arnhemmers die het weten. Maar aan het randje van de wijk Rijkerswoerd, tegen Park Lingezegen aan, woont de Turkse Hazes. Al zestien jaar lang! De afgelopen jaren liet Ersoy Demir, zoals hij in werkelijkheid heet, weinig van zich horen. Daarover in dit verhaal meer. Maar nu is hij er weer. Met een coronalied.