Lekkages in station Arnhem zijn structureel, gemeente houdt rekening met miljoenenstrop

Derby­koorts slaat toe voor NEC-Vitesse: zondagama­teurs al op zaterdag­avond in actie

11 oktober De amateurvoetballers in de regio Nijmegen zijn klaar voor de Gelderse clash NEC-Vitesse, komende zondag in het Goffertstadion. Acht zondagclubs komen dit weekend al op zaterdagavond in actie, zodat de spelers een dag later niets hoeven te missen wanneer in Nijmegen om 14.30 uur wordt afgetrapt.