Lekkages veroorzakende buren uit Arnhem naar rechter met meer tijd: zaak te ingewikkeld

Na veranderingen aan de muur door de één, ontstond lekkage in het tuinappartement van de ander. En een tijdje later ontstond er door veranderingen van de ánder weer lekkage in de nieuwe schuur van de één. De partijen betwistten over en weer zowat álles wat de ander zegt, zodat de kortgedingrechter er ook niet uit kwam.

50.000 euro

Er ontbraken gegevens in het geding over de feitelijke erfgrens. De rechter kreeg dus niet scherp in hoeverre de partijen hun werkzaamheden hadden mogen doen of niet en of het dak waarop zij liepen nou wel of niet feitelijk andermans dak was.