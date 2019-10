Lekker en ook nog eens goedkoop eten bij charmant MoushMoush in Arnhem

De tip om eens te gaan eten bij het Syrische eethuis aan de Beekstraat in Arnhem, komt van verschillende vegetarische kanten. Niet zo gek, want de Arabische keuken maakt veelvuldig gebruik van groenten. Toch is het vooral de geur van gegrild vlees die bij binnenkomst de boventoon voert.



Het is een eethuis van bescheiden omvang met een stuk of tien tafeltjes, een grote afhaalbalie en zicht op de koks, die hakken en snijden. De inrichting is zonder luxe, maar het geheel heeft zeker charme.



De verlichting is niet karig, maar het is nog altijd beter dan het halfduister waarin je soms in Nederlandse restaurants zit te turen naar de kaart en je bord.