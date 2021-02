Lente in Arnhem: ramen lappen, plantjes kopen en... met de auto naar de wasstraat

verleden leven Familieman en geliefd collega Peter had nog zoveel te leven, ook zonder been

19 februari Peter Koburg had nog zoveel plannen. Op werkgebied, als ‘adviseur/optimist’ in diverse functies bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), maar ook privé: ooit zou hij met zijn vrouw een bed and breakfast in Italië beginnen.