Lentekriebels bij adoptie eerste lammetje van het jaar ‘Dat lammetje dacht dat ik een schaap was’

Wol van de schaapskud­de, hout uit Laag-Soe­ren: het gemeente­huis van Rheden wordt zo lokaal als wat

Wol van de Rhedense schaapskudde, verwerkt in een kunstwerk aan de wand. Hout van bomen die in de gemeente zijn gekapt. En een gevel van bakstenen, geproduceerd door steenfabrieken in de regio.