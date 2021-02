Lenteweer lokt jongeren massaal naar de parken: ‘Ik heb niet verteld dat de rest van de klas er ook is’

Vraag aan Arnhemmers in afvalrefe­ren­dum is ‘ingewik­keld’

23 februari ARNHEM - De vraag die de Arnhemse kiezer op 17 maart krijgt voorgelegd bij het referendum over het afvalbeleid is ‘ingewikkeld’. Stemgerechtigde Arnhemmers mogen zich uitspreken over de vraag of ze het voorstel steunen te stoppen met het betalen per afvalzak, de containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale afvalzak in past.