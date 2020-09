Leraar Stedelijk Gymnasium Arnhem besmet met corona, lessen gaan door

De medewerker was tot en met donderdag 27 augustus aanwezig op school en had toen geen symptomen. ,,Deze collega heeft ook altijd de anderhalvemeter-regel gehandhaafd’’, zegt directeur Mirjam Stuiver van Stedelijk Gymnasium Arnhem.



,,Dit maakt de kans op besmetting zeer minimaal, heeft de GGD ons verteld. Er wordt daarom geen contactonderzoek uitgevoerd en de lessen gaan gewoon door’’, zegt Stuiver. ,,We gaan kijken of de collega eventueel op afstand les kan blijven geven.’’



Leerlingen en ouders zijn woensdagmiddag per mail op de hoogte gebracht. ‘Gelukkig gaat het goed met onze collega’, schrijft de school in de mail.