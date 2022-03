Let op! Dit weekend is de A50 dicht tussen Apeldoorn en Arnhem (en daar blijft het niet bij)

Rijkswaterstaat leidt verkeer naar de Gelderse hoofdstad om via de A1, A30 en A12. Los van mogelijke ongelukken, drukte op de weg of spoedreparaties zouden chauffeurs en automobilisten doordeweeks voorlopig geen last moeten hebben van het werk aan de A50.

Gaten in het wegdek, maar ook onzichtbare schade aan de fundering; de snelweg tussen Apeldoorn en Arnhem is op en behoeft daarom groot onderhoud, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,We zijn blij dat we aan de daadwerkelijke vooravond staan van het vervangen van het asfalt.” Noodreparaties kwamen in de voorbije weken al vaker voor.