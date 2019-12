Lezer doet bijzondere ontdekking: portret uit geheime la is de moeder van Herman Koch

Joyce van de Wal uit Arnhem vond in een geheime bureaula van een dressoir tien portretten, gemaakt in de oorlog tussen 1940 en 1944. Op dat moment begon haar zoektocht naar de identiteit van de geportretteerden. De Gelderlander vroeg lezers om hulp over de herkomst van tien gevonden tekeningen. Een van de geportretteerde vrouwen is dus Cootje Lap, de moeder van schrijver Herman Koch.



Zij werd herkend door een lezer. ,,Mijn moeder, geboren 1915, zat op Kunstoefening, het huidige ArtEZ”, schrijft een lezer naar aanleiding van het artikel. ,,Ze was haar hele leven bevriend met Cootje Lap, die daar ook zat. Herman Koch zal ongetwijfeld blij zijn met zo’n tekening.”



En dat is hij, laat de schrijver vanuit Spanje weten. ,,Wat wonderlijk als via je telefoon ineens iets binnenkomt uit een heel ver verleden. Op een prettige manier”, zegt Koch. Hij ziet de gelijkenis tussen hemzelf en zijn moeder op het portret. ,,Het is heel goed gelijkend. Het lijkt allemaal zo lang geleden, maar het komt weer even dichtbij.”