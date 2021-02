Lianne legt overal sjaals neer om daklozen ‘de kou door te helpen’

Column Onderlangs Ik wil maar zeggen dat kappers verstandi­ge mensen zijn. Die van mij in ieder geval

31 januari Een verslaggever ging deze week de straat op met de vraag: wat vindt u van de rellen? En zo moet hij of zij tegen mijn kapper aangelopen zijn. Want die stond deze week in de krant. Mijn kapper is natuurlijk geen hoogleraar sociologie of openbare veiligheid. Al heb ik het hem nooit gevraagd.