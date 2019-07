Lichaam aangetroffen in woning Van Galenstraat

Pleijroute Arnhem in oostelijke richting weer open voor verkeer

13:39 ARNHEM - Verkeer in oostelijke richting kan sinds vandaag weer gebruik maken van de Pleijroute in Arnhem. De afsluiting op het Nijmeegseplein voor groot onderhoud van het drukke weggedeelte is opgeheven. De Pleijweg (ook wel N325 genoemd) was tussen Arnhem-Zuid en -Noord geheel afgesloten sinds maandag 8 juli.