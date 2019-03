Lichaam gevonden in Nederrijn bij Arnhem, politie doet onderzoek

Gewonde bij schietinci­dent in Arnhem, man opgepakt

13:19 ARNHEM - Bij een schietincident aan de Brunelsingel in de Arnhemse wijk Malburgen-West is zondagavond een persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam er bij de meldkamer even na middernacht de melding binnen dat er was geschoten bij een woning daar.