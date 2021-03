Lichaam gevonden in park in Arnhem

Iris (26) helpt eenzame Arnhemse studenten: ‘Sommigen hebben alleen de binnenkant van hun kamer gezien’

26 februari ARNHEM - De 26-jarige Iris Springvloet is studentpastor in Arnhem. Ze biedt een luisterend oor aan studenten met levensvragen en staat studenten bij die in de put zitten. Door de coronacrisis ziet ze de omvang van die laatste groep toenemen.