Lichaam gevonden in vijver in Arnhems park, politie doet onderzoek

De wandelaar belde direct de hulpdiensten via 112, waarna de brandweer uitrukte met meerdere wagens en een brandweerbootje.



Al snel bleek dat de hulpdiensten niets meer voor deze persoon konden doen. De politie gaat onderzoek doen hoe dit heeft kunnen gebeuren.



Rond de vijver is een groot gebied afgezet met rood-witte linten. De waterpartij ligt een eind in het bos, in de richting van de hoek van de Bernhardlaan en de Rosendaalseweg.



De technische recherche verricht onderzoek. Het stoffelijk overschot wordt geborgen in een bodybag. Volgens Jessika Veldhuis, die regelmatig haar hond Bengel uitlaat in het park, is het ’s nachts aardedonker in het bos. Het pad langs de vijver kan volgens haar door herfstbladeren glad zijn.