Lichten aan en ArtEZ-posters op de ramen: dit is er gaande in de oude HEMA in Arnhem

Nooit meer alleen de hond uitlaten: nieuwe app Hondr brengt baasjes met elkaar in contact

Nooit meer alleen in het park de hond uitlaten: met de nieuwe app Hondr is dat mogelijk. Baasjes kunnen namelijk in één oogopslag zien welk hondenpark drukbezocht is, en waar het juist rustig is. En dat op ieder moment van de dag.