Lieve (12): ‘Arnhem is leuk, maar misschien wil ik in de toekomst wel in België wonen. Dat taaltje is zo lief’

Update Agent loopt gehoorscha­de op door zwaar vuurwerk bij rellen in Arnhem, ook politieau­to beschadigd

ARNHEM - Bij de rellen rondom de Steenstraat in Arnhem is dinsdagavond een agent gewond geraakt, ook is een politieauto beschadigd. Dat meldt de politie op Facebook. Ook benadrukt ze dat er fikse boetes worden uitgedeeld aan mensen die zwaar vuurwerk in bezit hebben en ermee gooien.

25 november