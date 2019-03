‘Lieve hond doet nooit kwaad’, maar agressief gedrag kan genetisch bepaald zijn

Turkse moskee in Arnhem roept bezoekers op tot kalmte na aanslag

18:06 ARNHEM - In de Türkiyem moskee in de Arnhemse wijk Presikhaaf is het vrijdaggebed aangegrepen om de moskeegangers tot kalmte te manen na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland.