Liggen de restanten van een Romeinse weg verborgen in de Schuytgraaf?

Het zou gaan om het noordelijke deel van de weg waarvan in 2005 resten zijn ontdekt bij de Grote Molenstraat in Elst. Het gebied ten zuiden van de Rijn vormde in de Romeinse tijd de noordgrens van het rijk, de zogenoemde Limes. In het huidige Meinerswijk zijn de overblijfselen van een Romeins castellum gevonden dat die grens bewaakte, maar resten van een weg zijn in Arnhem nog niet aangetroffen. De grensposten van de Limes werden indertijd verbonden door de Limesweg.



De resten van de weg die in Elst zijn gevonden, zijn van een noordelijke aftakking van de Limesweg. Wellicht zijn in Schuytgraaf ook nog restanten te vinden van de Limesweg zelf, vermoedt Defilet. De Arnhemse stadsarcheoloog baseert dat op kaarten van het Actueel Hoogtebestand Nederland, waarop zogenoemde lineaire verhoging en te zien zijn in het noordwesten van Schuytgraaf. ,,Dat de verhogingen kunnen wijzen op een weg, hangt samen met de Romeinse bouwwijze”, legt Defilet uit.