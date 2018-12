Lijk gevonden in Arnhem: Verdachte aangehouden

Gaybrapad is sympathiek, maar niet altijd veilig

8:11 EDE/HUISSEN/ARNHEM/DIEREN - Met regenboogstrepen en 3D-effecten worden in veel Gelderse plaatsen moderne zebrapaden gecreëerd. In Huissen werd onlangs zo’n plan in de ijskast gezet. Maar goed ook volgens experts, want veilig zijn ze lang niet altijd.