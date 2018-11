Line-up laatste editie Hard Bass bekend: Brennan Heart en Headhunterz in GelreDome

Hard Bass stond aan de basis van de opmars van hardstyle. De eerste editie was in 2001 in Tropicana in Rotterdam, waarna het evenement neerstreek in Zoetermeer, Den Haag, Utrecht en de Brabanthallen in Den Bosch. Sinds 2009 is GelreDome in Arnhem de vaste stek. Na al die jaren is het ‘tijd voor iets nieuws’, vindt b2s. Dat nieuwe feest zal ook in Arnhem zijn, is aangekondigd.