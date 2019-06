Linkse partijen zeggen steun aan coalitie Arnhem op

Volgens de partijen kunnen ze het niet eens worden over de aanpassing van de afspraken die ze vorig jaar hebben gemaakt toen ze een coalitie vormden. Er is ‘een verschil in bereidheid’ om de knellende financiële afspraken aan te passen om de miljoenentekorten op de uitgaven in de zorg te lijf te gaan.



Op de uitgaven voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning komt Arnhem 18,7 miljoen euro tekort. In het coalitieakkoord is onder meer afgesproken dat de belastingen niet mogen stijgen.



GroenLinks en de PvdA vinden dat mensen in Arnhem zeker moeten kunnen zijn van goede zorg en dat daar geld voor nodig is. Ze willen dat niet alleen oplossen met bezuinigingen.



Volgens de partijen ligt er een voorstel van het college van burgemeester en wethouders dat een ‘ultiem compromis’ is, maar willen de VVD en D66 dat niet accepteren.



Naast inhoudelijke verschillen ervaarden de partijen ook een gebrek aan constructieve samenwerking. ,,We betreuren het dat deze stap nodig is” . Maar te vaak lukte het niet op een constructieve manier met D66 in gesprek te komen.