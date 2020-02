Litouwers opgepakt voor stelen gps-apparatuur uit tractoren: miljoenenschade bij diefstallen door heel het land

Video De Les van Vites: ‘VAR maakt supporter moedeloos’

16:23 ARNHEM - Vitesse zit vol ergernis na de topper tegen PSV. De arbitrale beslissingen in GelreDome bij strafschop-situaties zorgen voor onvrede in het Arnhemse kamp. ,,Als je dat moment met Denzel Dumfries terugziet, dan is dat toch geen penalty’’, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites vol ongenoegen.